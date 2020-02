Coronavirus: Panik an Börsen ist Chance für Anleger mit starken Nerven

Was tun? Nicht verkaufen!

Und was sollen Anleger jetzt tun? Bei aller Panik, die sich an den Märkten nun wegen der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie zunehmend breitmacht, sollten Anleger nicht vergessen: Panikverkäufe sind so ziemlich das Schlechteste, was man seinem Depot antun kann.

Denn auch wenn jetzt alles ganz trübe und hoffnungslos erscheint: In der Regel stabilisieren sich die Kurse nach solchen Panik-Tagen rasch – und es dauert nur wenige Wochen, bis der Vor-Panik-Stand wieder erreicht wird.

Panik-Verluste werden aufgeholt

Hoffnung macht die Statistik. Das US-Portal "Marketwatch" zitiert eine Studie, wonach der Dow Jones in der Regel immer eine Woche nach einem Kurssturz von mindestens zwei Prozent bereits wieder 2,1 Prozent höher steht.

Einen Monat später belaufen sich die Kursgewinne auf 2,9 Prozent, nach einem Jahr liegen sie bei 12,5 Prozent.