Coronavirus - "Dann werden die Städte dunkle Orte werden"

Report von Angelika Ahrens aus New York, Redaktion: Wolfgang Unterhuber

Die Coronakrise hat sich an den Börsen zunächst mit Rekordverlusten ausgewirkt. Wenig später sind viele Aktien raketenhaft nach oben geschossen.

Passend dazu öffent die New Yorker Börse an der Wall Street diese Woche wieder schrittweise ihre Pforten für den Handel auf dem Parkett.

Und so wie es aussieht, ist der Aufwärtsschwung an den Börsen noch nicht erlahmt. Und das, obwohl es derzeit in der Wirtschaft alles andere als rosig ausschaut. Schließlich schlittert die Wirtschaft gerade in eine globale Rezession. Warum halten sich die Börsen dennoch so gut?