Coronakrise traf Infineon weniger stark als erwartet

"Unser diversifiziertes Geschäftsmodell, das durch die Integration von Cypress zusätzlich gestärkt wird, hat sich gerade auch in Bezug auf die Profitabilität als robust erwiesen", erklärte Ploss. "Im besonders hart getroffenen Automobilmarkt sehen wir konkrete Anzeichen einer Erholung." Außerdem profitiere Infineon von der zunehmenden Digitalisierung dank steigenden Datenverkehrs, des Internets der Dinge und mobiler Kommunikation.

Kurzarbeit

In Österreich arbeiteten bei Infineon Austria zum Ende des Geschäftsjahres 2019 rund 4.600 Menschen mit Standorten in Graz, Linz, Klagenfurt und Wien. In Villach beschäftigt Infineon rund 3.800 Mitarbeiter, von denen rund 1.000 der bisher 1.500 reduziert Beschäftigten noch bis Ende September in Kurzarbeit sind. Für den Rest lief die Kurzarbeit mit Ende Juni aus, hieß es Ende Juni aus dem Unternehmen.