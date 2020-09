Coronakrise lässt Supermarkt-Umsätze heuer um 4,5 Prozent steigen

Die Coronavirus-Pandemie lässt heuer die Kassen der Supermärkte klingeln. Die Analysten von RegioData erwarten, dass die Umsätze im Lebensmittelhandel heuer um 4,5 Prozent steigen. 2021 dürften sich die Wachstumsraten trotz des zu erwartenden Kaufkraftverlustes größere Bevölkerungsgruppen wieder in den langjährigen Normalbereich von 2,5 Prozent Plus bewegen, so die Prognose.