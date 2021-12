Corona reißt Riesenloch von 70 Milliarden Euro ins Budget

Ob die Corona-Variante Omikron all diesen Prognosen einen Strich durch die Rechnung machen wird, ist noch höchst ungewiss. Sagen lässt sich, dass sich die wirtschaftliche Erholung zeitlich nach hinten verschieben dürfte. Der Fiskalrat hat dazu zweierlei errechnet: Eine Woche harter Lockdown koste 700 Millionen, ein teilweiser Lockdown 400 Millionen Euro. Bis zur Impfpflicht ab Februar kommen so zusätzliche Kosten von rund 5,1 Milliarden Euro zustande. Das bedeutet, dass die insgesamt budgetäre Belastung durch die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 auf 68,9 Milliarden Euro steigt.