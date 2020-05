Corona-Krise drückt Quartalsergebnis bei Magna

Werk in Graz

Ohne Währungseffekte und Veräußerungen sowie Akquisitionen sank der konsolidierte Umsatz binnen Jahresfrist um 14 Prozent, dabei am stärksten (um 29 Prozent) im Segment Complete Vehicles, womit Magna Steyr in Graz ( Steiermark) gemeint ist. Dort war wegen Corona Mitte März der Zusammenbau von Komplettfahrzeugen gestoppt worden. Mitte Mai, mit 18.5., soll in Graz die Produktion für BMW und Jaguar ( Land Rover) wieder aufgenommen werden, hatte es Ende April in mehreren Zeitungsberichten geheißen.

Den Ausblick fürs Gesamtjahr, demzufolge für 2020 rund 38 bis 40 Mrd. Dollar Umsatz erwartet worden waren, hatte Magna schon Ende März wegen Covid-19 zurückgezogen und betont, dass man per Ende Februar über ca. 4 Mrd. Dollar Liquidität verfügte, davon ca. eine Milliarde Dollar in bar und 3 Mrd. US-Dollar in verfügbaren, zugesagten Kreditlinien.