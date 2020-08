Corona-Krise: Austro Control heuer mit mindestens 100 Millionen Verlust

Also müssen die Mitarbeiter mit 15 Prozent weniger Gehalt rechnen? Nicht unbedingt. Wir haben einen Polster von 800 Millionen Euro an Rückstellungen für Pensionen, Frühpensionen, Abfertigungen und Jubiläumsgeldern. Wenn wir den Mix schaffen aus Reduktion des Sozialkapitals, Einfrieren der Pensionen und Null-Lohnrunden, dann kommt schon was zusammen. Die Mitarbeiter würden keine Inflationsanpassung und keine Verkehrsbelastungszulage bekommen, auf die Pensionen wären die Auswirkungen marginal. Dazu brauchen wir aber die Sozialpartner, die Gewerkschaften Vida und die GPF (Post- und Fernmeldebedienstete).

Die Gewerkschaften sind in der Austro Control traditionell stark verankert. Wie laufen die Gespräche?

Wir sind noch am Anfang und gerade dabei, den Ernst der Lage zu vermitteln. Dass wir nicht warten können, sonst wird uns der Wirtschaftsprüfer fragen, wie wir uns den Fortbestand bei solchen Verlusten vorstellen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit Vida und GPF an einem Strangziehen. Das Gesprächsklima ist konstruktiv, aber sehr herausfordernd.

Was, wenn die Gewerkschaften nicht mitgehen?

Ich bin überzeugt, dass etwas Gemeinsames gelingt.

Was wäre der Worst-Case?

Aus heutiger Sicht können wir nichts ausschließen und gehen ohne Tabus und Denkblockaden an die Sanierung heran. Unser Problem ist, dass wir zu viele Altlasten und Altverträge haben. Wenn wir diese an ein marktübliches Niveau heranführen, hat das Unternehmen viel gewonnen.

Der Rechnungshof schlägt einen Pensionssicherungsbeitrag vor. Sollten die Pensionisten nicht auch etwas beitragen?

Wie gesagt, es darf keine Tabus geben. Aber diese konkrete Frage wäre wohl nicht ohne den Gesetzgeber lösbar.