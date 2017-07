Coca-Cola meldet Gewinneinbruch um 60 Prozent

Hohe Sonderkosten haben den Gewinn des US-Getränkeriesen Coca-Cola im zweiten Quartal einbrechen lassen. Verglichen mit dem Vorjahreswert schrumpfte der Überschuss um 60 Prozent auf 1,37 Mrd. US-Dollar (1,17 Mrd. Euro), wie der Pepsi-Rivale am Mittwoch mitteilte.

Eine hohe Einmalbelastung wegen der Neuaufstellung des Abfüllgeschäfts und der starke Dollar, der Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung drückte, hinterließen tiefe Spuren in der Bilanz. Die Erlöse schrumpften um 16 Prozent auf 9,7 Mrd. Dollar. Auf bereinigter Basis erzielte Coca-Cola nach eigenen Angaben ein Umsatzwachstum von drei Prozent.

Foto: rts Vorstandschef James Quincey zeigte sich damit zufrieden und sprach von Fortschritten beim Bemühen, das Unternehmen "für die Zukunft neu zu erfinden". Coca-Cola musste aber bereits das neunte Quartal in Serie sinkende Erlöse verkraften und versucht schon länger, die Produktpalette mit kalorienärmeren Getränken anzupassen. Dafür setzte der Konzern zuletzt etwa auf Säfte, Smoothies und ein neues zuckerfreies Cola.

Insgesamt übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten leicht. Die Aktie notierte vorbörslich knapp im Plus. Seit Jahresbeginn hat der Kurs um neun Prozent zugelegt.

Zuckerreduktion auch in Österreich

Die Anfang Juli angekündigte Reduktion des Zuckergehalts in den Produkten von Coca Cola betrifft auch Österreich, wie ein Konzernsprecher bekanntgab. Man habe bereits seit Beginn des neuen Jahrtausends etwa zwölf Prozent an Kalorien verloren, bis 2020 sollen weitere zehn Prozent folgen. Das sei Teil einer europaweiten Strategie.

Foto: APA/EPA/BART MAAT Dafür hat das Unternehmen nach eigenen Angaben ein ganzes Maßnahmenbündel erstellt: Die Rezeptur von Cola Zero wurde verändert, damit das Produkt durch besseren Geschmack attraktiver wird. Dazu kommt ein medialer Schwerpunkt, Cola Zero wird besonders intensiv beworben. Auch bei Cola Life wurde das Rezept verändert und so die Kalorienzahl um 50 Prozent reduziert. Zudem wurde Fanta Zero auf den Markt gebracht, und Sprite hat ebenfalls eine neue Rezeptur.