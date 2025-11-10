Eltern aufgepasst: Beliebte Magnetbausteine werden zurückgerufen
Zusammenfassung
- Hersteller ruft Coblo Magnetic Magic Expansion Set Classic Bricks wegen mangelhafter Verschweißung und möglicher Ablösung von Bausteinteilen zurück.
- Warnung vor schweren gesundheitlichen Folgen durch Verschlucken der Magnete, insbesondere Perforationen und Verstopfungen mit potenziell tödlichem Ausgang.
- Betroffene Produkte (COBLO12-L, COBLO12L/P, Chargennummer NL202407) können zurückgegeben werden, Kunden erhalten volle Rückerstattung.
In einer Aussendung gibt der Hersteller bekannt, dass der Artikel Coblo Magnetic Magic Expansion Set Classic Bricks bei einer Qualitätskontrolle grobe Mängel aufgewiesen hat. Es wurde festgestellt, dass es Bausteine gibt, "bei denen die beiden Seiten nicht richtig verschweißt sind und sich lösen können". Eltern und Erziehungsberechtigte werden aufgefordert, das Spielzeug zu entsorgen.
Schwere Verletzungen durch Magnetbausteine
Der Hersteller warnt in der Aussendung vor gesundheitlichen Folgen bei beschädigtem Spielzeug: "Wenn sie verschluckt werden, können sich die Magnete im Körper gegenseitig anziehen und Perforationen und/oder Verstopfungen verursachen, die zu schweren Verletzungen mit tödlichen Folgen führen können."
Konkret handelt es sich um die Magnetbausteine mit den Artikelnummern COBLO12-L bzw. COBLO12L/P und der Chargennummer NL202407.
- Produkt: Magnetspielzeug
- Artikel: Coblo Magnetic Magic Expansion Set Classic Bricks
- Artikel Nummer: COBLO12-L und COBLO12L/P
- Chargennummer: NL202407
Verkauf auch in Österreich
In Österreich wurde das Produkt vorwiegend über Online-Händler vertrieben. Auf der Website von Colbo heißt es, dass die betroffenen Produkte beim Online-Kauf zurückgeschickt oder in den Geschäften, in denen sie erworben wurden, zurückgebracht werden können. Die Kunden erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises.
