Eltern aufgepasst: Beliebte Magnetbausteine werden zurückgerufen

In einer Aussendung gibt der Hersteller bekannt, dass der Artikel Coblo Magnetic Magic Expansion Set Classic Bricks bei einer Qualitätskontrolle grobe Mängel aufgewiesen hat. Es wurde festgestellt, dass es Bausteine gibt, "bei denen die beiden Seiten nicht richtig verschweißt sind und sich lösen können". Eltern und Erziehungsberechtigte werden aufgefordert, das Spielzeug zu entsorgen.

Schwere Verletzungen durch Magnetbausteine

Der Hersteller warnt in der Aussendung vor gesundheitlichen Folgen bei beschädigtem Spielzeug: "Wenn sie verschluckt werden, können sich die Magnete im Körper gegenseitig anziehen und Perforationen und/oder Verstopfungen verursachen, die zu schweren Verletzungen mit tödlichen Folgen führen können."

Konkret handelt es sich um die Magnetbausteine mit den Artikelnummern COBLO12-L bzw. COBLO12L/P und der Chargennummer NL202407.