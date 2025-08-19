Staatseinstieg? Wilde Spekulationen über Zukunft von Intel

Wilde Spekulationen um die weitere Entwicklung beim US-Chipkonzern Intel. Wie Bloomberg und die New York Times berichten, erwägt die US-Regierung eine direkte Beteiligung am kriselnden Unternehmen. Details über die Höhe der Beteiligung und den Preis würden noch diskutiert, hieß es in dem Bloomberg-Bericht. Laut NYT soll der Staat 10 Prozent der Anteile übernehmen und damit größter Aktionär werden.

Die Überlegung sei, dass Intel der Regierung Aktien als Gegenleistung für staatliche Förderungen zur Verfügung stellt, die dem Unternehmen in der Amtszeit von Präsident Joe Biden zugesagt worden waren. Intel kommt auf Zusagen von rund 8 Mrd. Dollar nach dem damaligen US-Gesetz zur Unterstützung der Chip-Industrie ("Chips-and-Science-Act"). Zusammen mit militärischen Projekten wären es knapp 11 Mrd. Dollar - und damit etwas mehr als 10 Prozent der Intel-Aktien derzeit am Markt kosten.

Eine direkte Stellungnahme von Intel oder der US-Regierung zu den Spekulationen gab es zunächst nicht. Die Intel-Aktie legte am Montag im regulären Handel an der Wall Street um mehr als sieben Prozent zu und stieg nachbörslich um weitere 2,6 Prozent.