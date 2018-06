Chinas Konkurrenz zur Weltbank: „Sind eine recht normale Bank“

Laut Charta könnte die AIIB Projekte außerhalb der Region finanzieren, wenn sie Asiens Interessen dienen. Theoretisch wäre also sogar eine Unterstützung der Breitspurbahn nach Österreich denkbar – wobei den asiatischen Teil zu bewilligen die leichtere Übung wäre.

Mit 0,68 Prozent sind Österreichs Stimmrechte eher bescheiden. Was bringt die Mitgliedschaft? Als Gründungsmitglied sitze man mit am Tisch, sagt Sanders. Und eine Entwicklungsbank sei ein langfristiges Investment, das sich nicht an schnellem Profit messen lasse. Wenn das Wachstum und die Produktivität in Asien steigen, profitierten auch Europa und andere Teile der Welt. Er hofft, dass Österreichs Geschäftsbanken sich an Projekten beteiligen: Aus seiner Zeit bei der Osteuropabank (EBRD) in London kenne er die wichtige Rolle, die die heimischen Institute als „Drehscheibe und Türöffner“ in Osteuropa gespielt hätten.