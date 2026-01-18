Eisenerz aus Guinea: China erschließt neue Rohstoffquelle

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

China sichert sich zur Stärkung seiner Rohstoffversorgung erstmals Eisenerz aus der Simandou-Mine in Guinea. Ein Schiff mit fast 200.000 Tonnen Eisenerz sei nach einer 46-tägigen Reise am 17. Jänner im Hafen von Majishan in der ostchinesischen Provinz Zhejiang angekommen, teilte der weltgrößte Stahlproduzent China Baowu Steel Group am Samstag mit.

Abhängigkeit von Australien und Brasilien verringern Die Volksrepublik versucht seit Längerem, ihre Abhängigkeit von den Hauptlieferanten Australien und Brasilien zu verringern, aus denen sie bisher 80 Prozent ihres Eisenerzes importiert. An der Simandou-Mine, mit einer geplanten Jahreskapazität von 120 Millionen Tonnen, sind neben dem Bergbaukonzern Rio Tinto auch mehrere chinesische Staatsunternehmen maßgeblich beteiligt. Baowu zufolge hat eine zweite Eisenerzlieferung aus Simandou Guinea Ende Dezember verlassen.