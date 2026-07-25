Erneut Probleme bei ChatGPT: OpenAI untersucht Ausfall
Zusammenfassung
- Weltweit melden Nutzer von ChatGPT am Samstag vermehrt Fehlermeldungen, Verbindungsabbrüche und langsame Antworten.
- OpenAI hat die Störung bestätigt; betroffen sind neben ChatGPT auch APIs und Codex, der Vorfall wird untersucht.
- Ein flächendeckender Ausfall ist bislang unklar, OpenAI spricht derzeit von eingeschränkter Leistung statt von einem Totalausfall.
Nutzer von ChatGPT melden am Samstag weltweit vermehrt Probleme bei der Nutzung des KI-Dienstes.
Beim Aufruf der Website erscheinen häufig Fehlermeldungen wie „Internal Server Error“ oder „Bad Gateway“. In vielen Fällen bleibt das Chatfenster leer, während ein Warnhinweis darauf aufmerksam macht, dass die Anfrage nicht verarbeitet werden konnte. Auch beim Login kommt es offenbar zu Schwierigkeiten, Projekte und individuell erstellte GPTs werden teils nicht geladen.
Parallel dazu häufen sich auf X Meldungen frustrierter Nutzer über Fehlermeldungen, Verbindungsabbrüche und langsame Antworten.
OpenAI hat die Störung inzwischen offiziell bestätigt. Auf der Statusseite des Unternehmens ist von „elevated error rates“, also erhöhten Fehlerraten die Rede.
Vorfall wird untersucht
Betroffen sind laut OpenAI neben ChatGPT auch die Entwickler-Schnittstellen (APIs) sowie Codex. Der Vorfall wird derzeit untersucht.
Ob es sich um einen flächendeckenden Ausfall handelt oder nur einzelne Funktionen betroffen sind, ist derzeit noch unklar. OpenAI teilte lediglich mit, dass die Probleme untersucht werden. Weitere Informationen zur Ursache der Störung liegen bislang nicht vor.
Die aktuelle Panne kommt nur wenige Tage nach einer anderen größeren Störung bei OpenAI, die ebenfalls weltweit für Probleme bei ChatGPT und weiteren Diensten gesorgt hatte.
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