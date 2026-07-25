Erneut Probleme bei ChatGPT: OpenAI untersucht Ausfall

Nutzer von ChatGPT melden am Samstag weltweit vermehrt Probleme bei der Nutzung des KI-Dienstes.

Beim Aufruf der Website erscheinen häufig Fehlermeldungen wie „Internal Server Error“ oder „Bad Gateway“. In vielen Fällen bleibt das Chatfenster leer, während ein Warnhinweis darauf aufmerksam macht, dass die Anfrage nicht verarbeitet werden konnte. Auch beim Login kommt es offenbar zu Schwierigkeiten, Projekte und individuell erstellte GPTs werden teils nicht geladen.

Parallel dazu häufen sich auf X Meldungen frustrierter Nutzer über Fehlermeldungen, Verbindungsabbrüche und langsame Antworten.

OpenAI hat die Störung inzwischen offiziell bestätigt. Auf der Statusseite des Unternehmens ist von „elevated error rates“, also erhöhten Fehlerraten die Rede.