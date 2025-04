GMS Gourmet wächst trotz schwierigem Marktumfeld in Österreich

Billiger im Ausland

"In manchen Bereichen ist es einfach schwer in Österreich zu produzieren", sagt Herbert Fuchs, Geschäftsführer des Cateringunternehmens GMS Gourmet. Man müsse nur in die österreichischen Supermärkte gehen und schauen, welche Produkte in Österreich hergestellt werden. Die Kostensteigerung veranschaulicht Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender der Vivatis Holding AG in einem Pressegespräch, am Beispiel des Germknödels. Wird er in Tschechien produziert, so sei er um 20 bis 30 Prozent günstiger. Grund dafür seien die hohen Lohnstückkosten in Österreich, die in der letzten Zeit besonders stark gestiegen sind.