Bundesländer mit großen Unterschieden beim Wachstum

Ukraine

Unterschiedlich stark betroffen seien die Bundesländer auch durch den Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland. Generell seien die Auswirkungen auf die einzelnen Bundesländer gering, so Bruckbauer. „Kein Bundesland ist extrem auf die Wirtschaft Russlands angewiesen.“ Wien importiert mit Abstand am meisten aus Russland. Das liege an den Gasimporten, die Wien zugerechnet werden. Der relativ hohe Wert an Exporten liege an der Pharmaindustrie. Das Burgenland wiederum hat den größten Anteil an Russlandexporten, was an Saatgut-Lieferungen liege.