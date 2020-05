Britische Wirtschaft schrumpft im Rekordtempo

Großbritannien ist besonders stark von der Epidemie betroffen: In keinem anderen europäischen Land wurden so viele Tote in Verbindung mit dem Coronavirus gezählt. Bis jetzt sind es mehr als 32.000. Premierminister Johnson, der selbst an Covid-19 erkrankt war und einige Tage auf der Intensivstation lag, steht seit Wochen wegen der Coronamaßnahmen seiner Regierung in der Kritik. So wird ihm unter anderem eine zu späte Reaktion auf die Virusausbreitung vorgeworfen.