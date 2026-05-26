Der britische Ölkonzern BP setzt seinen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen Vorwürfen vor die Tür. Als Grund nannte das Unternehmen am Dienstag „schwerwiegende Bedenken“, die gegenüber dem Verwaltungsrat in Bezug auf wichtige Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden seien. Das Gremium habe einstimmig entschieden, dass Manifold mit sofortiger Wirkung nicht mehr Vorsitzender und Direktor des Verwaltungsrats sein solle.

Die BP-Aktie verlor nach den Neuigkeiten, die zur Mittagszeit kamen, an Wert. Zeitweise waren es mehr als 9 Prozent.