Börsen setzen weltweit zu Gegenbewegung an

Der Wiener Leitindex kletterte 2,3 Prozent nach oben, der Frankfurter DAX 2,4 Prozent und der Londoner FTSE 2,7 Prozent. Die US-Börsen eröffneten rund drei Prozent im Plus. Freilich, damit sind die hohen Verluste der vergangenen Tage bei Weitem nicht wettgemacht. Gegenüber von vor einer Woche steht beim ATX noch immer ein Minus von fast zehn Prozent zu Buche. Immerhin: Seit Jahresbeginn gerechnet gibt es noch immer ein kleines Plus von 2,3 Prozent.

„Seit seinem Amtsantritt am 20. Januar hat US-Präsident Trump offensichtlich für restlose Verwirrung gesorgt und der Wirtschaft und den Finanzmärkten geschadet, insbesondere in seinem eigenen Land“, kommentiert dazu Erste-Group-Chefanalyst Friedrich Mostböck. „Die Volatilität erreicht Höhen, die seit der Finanzkrise und der Pandemie nicht mehr beobachtet wurden. US-Indizes haben weitaus mehr an Wert verloren als andere.“

Keine Win-win-Strategie für die USA

Denn die US-Wirtschaft befinde sich in einem Abschwung und Zölle würden importierte Waren in den USA verteuern und die Inflation anheizen. Gleichzeitig würden sich Gegenzölle der EU, Chinas und anderer negativ auf global agierende US-Unternehmen auswirken. „Dies ist definitiv keine Win-win-Strategie für die USA“, sagt Mostböck zum KURIER. „Im Gegenteil, alle werden verlieren und die USA werden sich aufgrund der Stimmung offensichtlich in eine Lose-lose-Situation katapultieren.“

Jeder US-Präsident müsse die Börse im Auge behalten, sonst werde er bald ein Problem sowohl mit börsennotierten Unternehmen als auch mit den eigenen Bürgern bzw. Wählern haben. Der Anteil der US-Bevölkerung, der in Aktien investiert, sei viel höher als in Europa, wo Sozial- und Pensionsausgaben oft vom Staat finanziert werden.