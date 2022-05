Börse aktuell: Uniqa mit mehr Gewinn im ersten Quartal

In New York sind die US-Börsen am Dienstag fester in den Handel gestartet. Dabei halfen deutliche Gewinne an den asiatischen Börsen. Der Dow Jones notierte gegen 16 Uhr 0,94 Prozent höher bei 32.527,35 Punkten. Der marktbreiter S&P-500 legte um 1,22 Prozent zu. Nachdem am Vortag besonders Tech-Werte stark gefallen waren, erholt sich der techlastige Nasdaq Composite heute umso deutlicher mit plus 1,69 Prozent.

Nachdem den dritten Tag in Folge keine Corona-Neuinfektionen aus der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai gemeldet wurden, steigt die Hoffnung, dass die strikten Lockdown-Maßnahmen bald gelockert werden. Diese hatten die weltweiten Lieferkettenprobleme zuletzt noch einmal verschärft.