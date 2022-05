Börse aktuell: Snap-Aktie stürzt ab und reißt Technologie-Werte mit

Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Dienstag einheitlich mit Kursverlusten begonnen. Der Euro-Stoxx-50 stand kurz nach Sitzungsbeginn mit minus 1,05 Prozent bei 3.669,47 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel um 0,96 Prozent auf 14.039,27 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,88 Prozent auf 7.447,12 Punkte.

Wie so oft in jüngster Vergangenheit nutzen die Anleger die Gelegenheit, nach zwischenzeitlich verbuchten Kursgewinnen Aktien wieder zu verkaufen, kommentierte ein Börsianer. Die am Vortag starke Reaktion der Wall Street nach neuen Jahrestiefs wurde von den europäischen Märkten zu Wochenbeginn bereits vorweggenommen. Nach dem europäischen Handelsende tat sich auch in den USA nur noch wenig. In Asien dominierten heute früh hingegen die Verkäufer.