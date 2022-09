Börse aktuell: Ryanair sieht Rezession als Chance

Die wichtigsten Börsen in Europa haben sich am Mittwoch zu Mittag leicht im Plus gezeigt, nachdem zunächst deutliche Verluste den Handel geprägt hatten. Allerdings dürften Investoren angesichts der Zinssitzung der Federal Reserve (Fed) am Abend keine größeren Engagements eingehen. Überdies rückten neue Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in den Fokus. So kündigte der russische Machthaber Wladimir Putin eine Teilmobilisierung in Russland an.

Der Euro-Stoxx-50 notierte um 12 Uhr mit plus 0,16 Prozent bei 3.472,72 Punkten. Der deutsche DAX stieg um moderate 0,08 Prozent auf 12.680,60 Einheiten. Der FTSE-100 gewann 0,25 Prozent auf 5.994,18 Zähler.