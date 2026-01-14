Konzerne fliegen heuer auf die Börse

Die internationalen Aktienmärkte blicken auf ein höchst erfolgreiches Jahr zurück. Viele Indizes erzielten Rekordstände. Das gute Börsenwetter ist auch an der Zahl der IPOs (Initial Public Offerings, zu deutsch Erstemission, Anm.) zu erkennen. Weltweit gab es laut Erhebung des Beratungsunternehmens EY um zwei Prozent mehr Börsegänge (1.259), das Emissionsvolumen stieg sogar um rund ein Drittel auf 163,3 Milliarden Dollar.