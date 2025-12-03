Was das Börsenunwort des Jahres 2025 mit Trump zu tun hat

Seit 2017 lässt die Wiener Börse jährlich die heimische Finanzcommunity das Börsenunwort des Jahres nominieren. Heuer entschied sich die Jury für den "Zollhammer". Der Begriff reflektiert vor allem das Verhalten von US-Präsident Donald Trump. Bereits 2018 - während der ersten Präsidentschaft von Trump - schafften es die "Strafzölle" zum Unwort des Jahres. Im Vorjahr gewann die "KI-Blase".

"Androhungen oder die tatsächliche Umsetzung von Importabgaben, Gegenzöllen und protektionistischen Maßnahmen sorgten heuer für viel Volatilität an den Märkten weltweit", heißt es in der Begründung der Jury. Die fortdauernde Unsicherheit und starke mediale Präsenz des Themas dürfte dem Anlegerpublikum zu viel gewesen sein. Gleichzeitig stünden Handelsbarrieren dem Grundverständnis vieler Börsianerinnen und Börsianer entgegen, die auf offene Märkte und freien Handel setzen.