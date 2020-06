Bis Ende Juni sollen alle Grenzen in der EU wieder offen sein

Eigentlich sollten die Grenzöffnungen in Europa koordiniert ablaufen. Doch so wie die EU-Staaten nach eigenem Gutdünken beim Schließen entschieden, so wenig koordiniert mutet auch das europäische Wiederöffnen an.

Besser verliefen die Absprachen unter Österreich und seinen Nachbarn: Österreich hat ab sofort alle Grenzen zu seinen Nachbarn geöffnet – mit Ausnahme zu Italien. Freie Fahrt hin und zurück gibt es allerdings vorerst nur nach Tschechien, Ungarn, Slowakei, Slowenien. Erst ab 15. Juni öffnen auch Deutschland, die Schweiz und Liechtenstein ihrerseits ihre Grenzen.

Gegenüber sieben EU-Staaten hält Österreich nach wie vor Reisewarnungen aufrecht: Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Portugal, Schweden und Spanien.Das bedeutet: Wer von einer Reise in diese Länder zurück nach Österreich kommt, muss entweder einen negativen Coronatest vorlegen oder 14 Tage in Quarantäne gehen.