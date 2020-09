Billa verkauft alle Standorte in der Ukraine

Die Outlets in der Ukraine werden künftig auf LLC Novus umgeflaggt, die Supermarkt-Kette von UAB Consul Trade House. LLC Novus hat 2009 den ersten Supermarkt eröffnet und Ende 2019 in der Ukraine 44 Filialen betrieben.

Rewe International betont, man lege den Fokus der internationalen Aktivitäten im Vollsortiment CEE mit den Marken Billa und Iki künftig weiter auf das Geschäft in Bulgarien, Litauen, der Slowakei, Tschechien und Russland.

In der Ukraine sei die Präsenz von Billa recht gering, in den anderen Ländern sei man ungleich stärker vertreten, hieß es aus der Rewe-Österreich-Zentrale in Wiener Neudorf zur APA. Die Marke Iki spielt in Litauen eine größere Rolle.