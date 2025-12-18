Wirtschaft

Produktrückruf bei Billa: Schweinefleisch mit falschem Verbrauchsdatum versehen

"Strohwohl Schwein" von Hofstädter kann auch ohne Kassenbon retourniert werden. Fleischqualität war nicht das Problem.
18.12.25, 10:51

Billa muss zwei Produkte von Hofstädter zurückrufen. Beim "Hofstädter Strohwohl Schwein", als Steakwürfel für Fondue und als Minischnitzel für Raclette, wurde ein falsches Verbrauchsdatum gedruckt. 

Statt nur bis zum 15.12.2025 wurde fälschlicherweise der 25.12.2025 als Verbrauchsdatum auf den genannten Produkten angegeben. Da nach dem 15.12.2025 die Haltbarkeit nicht mehr garantiert werden kann, wird von einem Verzehr nach dem 15.12.2025 abgeraten, heißt es auf der Homepage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). 

Der Warenbestand der betroffenen Produkte wurde aus dem Verkauf genommen. 

Wer eines der betroffenen Produkte bereits erworben hat, kann diese ab sofort auch ohne Kassenbon retournieren. 

