Frankreichs Krösus wird doch nicht Belgier

Doch seine Beteuerungen, seien "vergebens" gewesen, sagte Arnault nun gegenüber Le Monde. "Die Botschaft ist nicht angekommen." Er wolle daher "jedes Missverständnis" ausräumen und ziehe den Antrag auf die belgische Staatsbürgerschaft zurück. Und: "Ich habe die Wirkung unterschätzt, die dieser Vorgang haben würde, von dem mir allerdings zugesichert worden war, dass er in der größten Diskretion ablaufen würde."

Der Chef des weltweit größten Luxuskonzerns sagte in dem Interview, dass die Regierung von Präsident Francois Hollande zur Sanierung und Ankurbelung der Wirtschaft "in die richtige Richtung" gehe. Es sei auch notwendig, "gegen die Steuerparadiese anzukämpfen", meinte Arnault in Bezug auf den jüngsten Steuerskandal, der von einem geheimen Auslandskonto des Ex-Haushaltsministers Jerome Cahuzac ausgegangen war.

