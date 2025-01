Benkos Lebensstil wurde ihm zum Verhängnis

Die nun erwirkte Verhaftung samt U-Haft ist nur ein weiterer Punkt in der Chronologie des Absturzes. Wie es weitergeht, liegt bei der Justiz. Aufgrund der Komplexität ist ein langjähriger Prozess zu erwarten, so es zu einer Anklage kommt. Fragen und Antworten zur Causa Benko.

Welche Vermögenswerte sind in den Stiftungen geparkt?

Welche Vermögenswerte in Benko-nahen Privatstiftungen liegen und wie viel sie wert sind, ist unklar. Einen Einblick gibt eine interne Liste, die am Samstag über die Tiroler Tageszeitung an die Öffentlichkeit gelangte. Darin wird das Vermögen der zentralen Laura Privatstiftung im November 2023, kurz vor dem Kollaps der Signa-Gruppe, aufgelistet. Zum damaligen Zeitpunkt setzte es sich u. a. aus einem umfangreichen Immobilienportfolio, darunter Zinshäuser in Innsbruck und in Deutschland und dem Chalet N in Vorarlberg zusammen. Dazu kommen Beteiligungen und auch ein Privatjet sowie eine Ferrari-Sammlung. Insgesamt betrug der Marktwert der Stiftung, die eine von mehreren Benko-nahen Stiftungen ist, eine Mrd. Euro.

Was ist der Hauptvorwurf gegen Benko?

Benko soll Investoren und Gläubiger getäuscht haben, in München wird wegen möglicher Geldwäsche ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Am Donnerstag, dem Tag von Benkos Verhaftung, nannte die WKStA folgende Verfahrensstränge: Kapitalerhöhung durch Geldkarussell, Villa Eden Gardone (Gardasee) und die Insolvenz von René Benko. Die WKStA hat in der Causa auch ein Joint Investigation-Team (JIT) mit den Staatsanwaltschaften in Berlin und München gebildet. Die Ermittlungen wurden nun auch auf den Verdacht des Investmentbetrugs beim Projekt Franz am Bahnhofsplatz in München ausgedehnt.