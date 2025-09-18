Ben & Jerry's ohne Jerry: Gründer verlässt Eismarke aus politischen Gründen

Im Streit mit dem Mutterkonzern Unilever und im Vorfeld des geplanten Börsengangs der Eissparte hat der Mitgründer von Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, das Unternehmen verlassen. Das in Vermont ansässige US-Unternehmen habe seine Unabhängigkeit verloren, seit der britische Mutterkonzern dessen soziales Engagement eingeschränkt habe, hieß es in einem offenen Brief von Greenfield, den sein Partner Ben Cohen am Mittwoch auf der Social-Media-Plattform X teilte.

Greenfield schrieb, er könne "nicht länger guten Gewissens" für ein Unternehmen arbeiten, das von Unilever "zum Schweigen gebracht" worden sei. Dies sei trotz einer Vereinbarung geschehen, die die soziale Mission der Marke schützen sollte. "Diese Unabhängigkeit bestand nicht zuletzt aufgrund der einzigartigen Fusionsvereinbarung, die Ben und ich mit Unilever ausgehandelt haben", hieß es weiter. Ein Sprecher von Unilever erklärte, man sei mit Greenfields Sichtweise nicht einverstanden. Der Konzern habe versucht, beide Mitgründer in ein konstruktives Gespräch darüber einzubinden, wie die wertebasierte Position von Ben & Jerry's in der Welt gestärkt werden könne.