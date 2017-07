Mandelmilch: Ben & Jerry's führt veganes Eis ein

Ein Eis ohne Milch und Eier – vegane Eissorten sind längst fixer Bestandteil in den Kühlvitrinen der Supermärkte. In Wien sind die Schwestern Cecilia Havmöller und Susanna Paller mit ihrer veganen Eissalons Veganista sehr erfolgreich. Am wachsenden Markt von veganen Eissorten möchte jetzt Ben & Jerry's mitnaschen.

Bis Ende des Jahres will die bekannte Marke ihre erste Variante auf Mandelmilch-Basis einführen. Gemeinsam mit Vegan Action aus den USA wurden die veganen Sorten zertifiziert. Mandelmilch eignen sich für die reichhaltigen Zutaten wie Brownies, Nüsse oder Schokolade am besten. "Laktosefreies" Eis herzustellen, das den hohen Ansprüchen der Ben & Jerry’s-Fans genügt, war eine ziemliche "Herausforderung", sagt Ben & Jerry’s-Flavor Guru Andrea Ball. "Aber wir freuen uns sehr verkünden zu können, dass das lange Warten bald ein Ende hat!"

Welche Sorten eingeführt werden, wird noch streng geheim gehalten, allerdings sollen diese wie die klassischen Sorten Schokostückchen oder Saucen enthalten.