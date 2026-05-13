Bekannter Sprachtrainings-Anbieter schlittert in die Pleite

Das Landesgericht Salzburg hat heute über das Vermögen der inspire GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Inspire ist laut KSV8170 und Creditreform auf Sprachtrainings und Business-Seminare spezialisiert. Von der Insolvenz sind etwa 50 Gläubiger sowie 81 Mitarbeiter betroffen, darunter 60 freie Dienstnehmer. Alleinige Gesellschafterin der inspire GmbH ist die Satina Beteiligungsverwaltungs GmbH.

Drastische Umsatzeinbußen als Auslöser

Nach Angaben des KSV1870 ist die Insolvenz primär auf die anhaltende wirtschaftliche Krise zurückzuführen. Die Nachfrage nach Schulungen und Seminaren seitens der Unternehmen sei drastisch zurückgegangen, insbesondere in der Region Ost. Besonders hart traf es die Wiener Niederlassung des Unternehmens in der Neubaugasse.

Schwer wog zudem der Einbruch bei öffentlichen Aufträgen: Das Arbeitsmarktservice (AMS) kürzte die Zusammenarbeit für 2026 von rund 1,2 Millionen Euro auf nur noch 550.000 Euro. Ein weiterer Hauptkunde fiel aufgrund von Sparmaßnahmen komplett weg. Diese massiven Umsatzeinbußen führten letztlich zur Zahlungsunfähigkeit.