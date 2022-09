B&C investiert in Tech-Unternehmen für Busse

Über das Live-Monitoring des Fahrzeugzustandes können Handlungs- und Wartungsempfehlungen erstellt werden. Dadurch gibt es laut Awake Mobility weniger Fahrzeugausfälle, niedrigere Reparaturkosten, einen geringeren Kraftstoffverbrauch und damit auch geringere Emissionen.

Bekannte Investoren

Das Münchner Technologieunternehmen kann auf mehrere renommierte Busunternehmen und Flotten in mehreren europäischen Ländern als Kunden verweisen. Über die Kapitalerhöhung will das Unternehmen die weitere Entwicklung der Hard- und Softwarelösungen von Awake sowie die Erschließung neuer Märkte vorantreiben. Neben der B&C Innovation Investments investieren namhafte Branchengrößen, darunter High-Tech Gründerfonds (HTGF), SEK Ventures (Investmentfirma der Flixbus-Gründer), Joachim Drees (Ex-CEO MAN Truck & Bus), Carl-Peter Forster (Ex-President/CEO General Motors Europe, Ex-CEO Tata Motors, Ex-Vorstand BMW) und Synapse Partners aus dem Silicon Valley in Awake Mobility.