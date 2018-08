Bayer-Chef über Glyphosat-Urteil: Entscheidung der Jury falsch

Bayer-Chef Werner Baumann sieht den Sinn der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto durch das jüngste Urteil im Glyphosat-Prozess nicht infrage gestellt. Die Entscheidung der Jury hält er für falsch.

"Fakt ist: An der zwingenden Logik der Übernahme von Monsanto, am Wertschaffungspotenzial für unsere Aktionäre, an der Attraktivität des Agrarmarkts und an unseren kommunizierten Zielen hat sich überhaupt nichts geändert", sagte er dem " Handelsblatt" laut einem am Donnerstag auf der Homepage veröffentlichten Interview.