Milliarden-Ertrag: BAWAG-Bank steigerte Gewinn deutlich

Die börsennotierte BAWAG hat in den ersten neun Monaten 2025 mehr eingenommen und mehr Gewinn erzielt. Der Nettozinsertrag wuchs gegenüber der Vorjahresperiode um fast die Hälfte auf rund 1,36 Mrd. Euro , der Provisionsüberschuss stieg um 20 Prozent auf 273 Mio. Euro, wie das Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Unterm Strich stand ein Gewinn von 630 Mio. Euro , das ist um rund ein Fünftel mehr als im Vergleichszeitraum. Den mittelfristigen Ausblick vom März bestätigte die Bank.

Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR) des Geldhauses stand bei 36,9 Prozent, um 4,3 Prozentpunkte mehr als in den ersten neun Monaten 2024. Die Quote notleidender Kredite (NPL-Ratio) blieb indes weiterhin auf einem niedrigen Niveau und belief sich auf 0,8 Prozent zum Ende des dritten Quartals.

Auch operativ entwickelte sich das Geschäft mit Steigerungen bei den Kernerträgen "solide", wie CEO Anas Abuzaakouk in der Mitteilung festhielt. "Gleichzeitig bleiben wir in einem Marktumfeld, das unserer Einschätzung nach seit einiger Zeit von übermäßiger Kreditvergabe und nachlässiger Risikoprüfung geprägt ist, weiterhin geduldig und diszipliniert", so der Firmenchef.

UniCredit überrascht mit Gewinnplus

Die Bank-Austria-Mutter UniCredit hat während ihres Ringens um die Commerzbank im dritten Quartal ihren Gewinn überraschend erneut gesteigert. Mit 2,6 Mrd. Euro lag der Überschuss um knapp 5 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar. UniCredit-Chef Andrea Orcel sieht die Bank damit auf Kurs, heuer wie geplant einen Nettogewinn von rund 10,5 Mrd. Euro zu erzielen.

Obwohl die Erträge im dritten Quartal nur minimal auf knapp 6,2 Mrd. Euro stiegen, fielen sie höher aus als von Experten im Schnitt erwartet. Höhere Dividenden und Provisionen machten rückläufige Einnahmen aus Zinsen wett. Die Betriebskosten blieben praktisch stabil. Zudem legte die italienische Großbank fast ein Drittel weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum.