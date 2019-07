Baustelle Europa: Die 12 größten Problemzonen

Was tun mit Ländern, die gegen den Wertekodex verstoßen, auf denen die Union gründet? Die Frage stellt sich in den laufenden EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn, aber auch in Rumänien, wo die Unabhängigkeit der Justiz angetastet wurde. In Bulgarien ist es um die Pressefreiheit besonders schlecht bestellt. Und Korruption bleibt – in Osteuropa und darüber hinaus – ein Problem. Das Dilemma: EU-Beitrittskandidaten durchlaufen ein strenges Monitoring. Sind sie einmal im Klub akzeptiert, können sie die Zügel wieder schleifen lassen.