Baumängel an Ungarn-Autobahn: Strabag wehrt sich gegen Vorwürfe

Im Streit zwischen der ungarischen Regierung und dem österreichischen Baukonzern Strabag wird weiter Öl ins Feuer gegossen. Der Strabag könnte der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen in Ungarn drohen. Der Wirtschaftsausschuss des Parlaments in Budapest wird über einen von Verkehrsminister Janos Lazar eingebrachten Gesetzesentwurf beraten. Demnach sollen Firmen von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, die in den vergangenen fünf Jahren schwerwiegende Vertragsverletzungen begangen haben. Als Beispiel wird die verspätete Erfüllung von Gewährleistungspflichten genannt. Im Mittelpunkt des Streits steht ein Abschnitt der Autobahn M30 bis zur slowakischen Grenze, den die Strabag gebaut hat.

Ein Jahr nach der Fertigstellung sackte die Fahrbahn aufgrund des Eindringens von Grundwasser ab und musste gesperrt werden. Das ungarische Verkehrsministerium macht dafür die Strabag verantwortlich. Anfang November war dem Baukonzern aus dem Orban-Lager sogar vorgeworfen worden, die ungarische Opposition zu unterstützen.