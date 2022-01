Bauern erhalten heuer 180 Millionen Euro Investitionskredite

Österreichs land- und forstwirtschaftliche Betriebe erhalten 2022 wie schon im Vorjahr 180 Millionen Euro an Agrarinvestitionskrediten (AIK). Das sind mit Zinsenzuschuss geförderte Kredite, die meist zusätzlich zu Investitionszuschüssen gewährt werden. Das Landwirtschaftsministerium rechnet wie in den vergangenen Jahren mit rund 1.500 Förderungsanträgen. "Damit werden rund 300 Mio. Euro an Investitionen ausgelöst", sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).