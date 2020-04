BASF zieht nach Gewinnrückgang Jahresausblick zurück

Jahresausblick zurückgezogen

Zu einer Prognose für das laufende Jahr sieht sich der Konzern wegen der Coronakrise nicht mehr in der Lage und zog am Mittwochabend seinen Ausblick zurück. Zur Jahresbilanz im Februar hatte der Vorstand angesichts des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus in China bereits eine vorsichtige Prognose für gegeben und dabei sowohl einen Ergebnisanstieg- als auch einen Rückgang in Betracht gezogen. Brudermüller hatte damals aber schon vor den weltweiten Folgen des Virus gewarnt. Ursprünglich hatte BASF für dieses Jahr einen Umsatzanstieg auf 60 bis 63 Mrd. Euro sowie einen bereinigten operativen Gewinn (Ebit) zwischen 4,2 und 4,8 (Vorjahr: 4,5) Mrd. Euro prognostiziert.