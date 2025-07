Hunderttausende Einwohner haben keinen Bankomaten in ihrer Gemeinde, über 100.000 davon leben in Niederösterreich.

NÖ besonders betroffen: So viele Gemeinden in Österreich haben keinen Bankomaten

Um die Bargeldversorgung im ländlichen Raum in Österreich zu verbessern, hat die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) begonnen, eigene Bankomaten aufzustellen. Der erste wurde am Dienstag in Obritzberg-Rust in Niederösterreich eröffnet, insgesamt sollen in den kommenden beiden Jahren bis zu 120 Geldausgabegeräte aufgestellt werden. Laut von der APA ausgewerteten Daten der OeNB haben derzeit mehr als 330.000 Einwohner in Österreich keinen Bankomaten in ihrer Gemeinde.

Das entspricht knapp 4 Prozent der Bevölkerung. 342 Gemeinden haben laut aktualisierten OeNB-Daten keinen Bankomaten, das waren rund 16 Prozent aller österreichischen Gemeinden. Die Zahl ergibt sich aus der Anzahl der Gemeinden, die keinen Bankomaten und keine Bankstelle im Gemeindegebiet besitzen (328) plus der Gemeinden, in denen zwar eine Bankfiliale (mit stundenweisen Öffnungszeiten) vorhanden ist, aber kein Bankomat (14).

Über 100.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher betroffen Rund ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner (rund 116.000) ohne Bankomat wohnt in Niederösterreich, das sind rund 7 Prozent der niederösterreichischen Bevölkerung. 113 niederösterreichische Gemeinden haben aktuell kein Geldausgabegerät. In Oberösterreich sind mehr als 61.000 Einwohner in 60 Gemeinden betroffen, in der Steiermark rund 48.000 (28 Gemeinden) und im Burgenland knapp 43.000 Bewohner (52 Gemeinden). Am geringsten ist Salzburg mit 6 Gemeinden und knapp 3.000 Einwohnern betroffen. In Wien gibt es keine Betroffenen, als Datengrundlage wurden die 23 Wiener Bezirke herangezogen.

Mit rund 30 Prozent ist der Anteil der burgenländischen Gemeinden ohne Bankomat im Bundesländervergleich am höchsten, gefolgt von Niederösterreich (knapp 20 Prozent), Tirol und Vorarlberg (je rund 19 Prozent). Den geringsten Anteil hat Salzburg mit 5,04 Prozent. Auch weite Entfernungen zum nächsten Bankomat müssen in manchen Bezirken in Kauf genommen werden, unter anderem im Waldviertel in Niederösterreich. So gibt es im Bezirk Gmünd 6 Gemeinden, in denen die Einwohner im Schnitt keinen Bankomaten im Umkreis von unter 5 Kilometern haben. Im Bezirk Horn sind es 4 Gemeinden und im Bezirk Waidhofen an der Thaya 3 Gemeinden. Größere Lücken gibt es auch im Burgenland. Dort sind im Bezirk Güssing 7 Gemeinden weiter als 5 Kilometer vom nächsten Geldautomaten entfernt, im Bezirk Oberwart sind es 4 Gemeinden.