Bankomatsprenger schlagen erneut in der Donaustadt zu: Täter flüchtig

Erst im April wurde ein Bankomatsprenger auf der Flucht durch Schüsse eines Polizisten verletzt. Es folgten Hausdurchsuchungen in den Niederlanden, wo der Sitz der Bande vermutet wird. Wirklich abgeschreckt dürfte all das die Täter aber nicht haben: Mitte Juni ging bei der Polizei erneut ein Alarm ein - ein Automat in der Donaustadt flog in die Luft.