Bankchef Höllerer: "Interesse an Immobilienkäufen zieht an"

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien) verspürt wieder eine erhöhte Nachfrage nach Immobilienkrediten. "Das Interesse an Immobilienkäufen zieht an, potenzielle Käuferinnen und Käufer sind wieder stärker ermutigt, sich um eine Finanzierung zu bemühen. Im KMU-Segment ist es so, dass wir aktuell - im Vergleich zum konjunkturell schwachen Vorjahr - ein Wachstum bei den Wohnbaukrediten an Bauträger verzeichnen", sagte Generalsekretär Michael Höllerer bei der Vorlage der Halbjahresbilanz.

Das erste Halbjahr 2025 fiel durchwachsen aus. Das Konzerngesamtergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 112,3 Mio. Euro auf 284,7 Mio. Euro. Dazu hätten insbesondere die stabile operative Geschäftsentwicklung der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und die Wertentwicklung der Raiffeisen Bank International AG (RBI AG) beigetragen, heißt es in der Aussendung zur Halbjahresbilanz. Das Periodenergebnis nach Steuern drehte jedoch von 83,2 Mio. Euro auf minus 25,9 Mio. Euro, was auf "buchhalterische Sondereffekte" aus der Raiffeisenbank International (RBI), konkret deren Fremdwährungsbewertungen, zurückzuführen sei.