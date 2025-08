82 Prozent wollen für Bankgeschäfte auch eine Filiale

Bankgeschäfte werden heute zu einem großen Teil online, etwa per Banking-App erledigt, dennoch ist das Bedürfnis, auch eine Filiale besuchen zu können, groß. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Post-Tochter Bank99 , an der 400 Personen teilgenommen haben. 82 Prozent der Österreicher wünschen sich demnach wichtig, dass sie Bankgeschäfte sowohl online, als auch persönlich in einer Filiale erledigen können.

"Die Ergebnisse bestätigen einmal mehr, wie wichtig ein flächendeckendes Filialnetz ist", sagt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG. Die Bank99 bietet ihre Dienstleistungen bei knapp 1.700 Postpartnern und Postfilialen in Österreich an.

Post, Bank und Mobilfunkanbieter ab 2026

67 Prozent finden es der Umfrage zufolge praktisch, im Zuge von Bankgeschäften auch andere Dienstleistungen der Post in Anspruch nehmen zu können. Oblin: "Das ist ein besonderer interessanter Aspekt in Hinblick auf unseren Einstieg in das Mobilfunkgeschäft im nächsten Jahr." 2026 will die Post als virtueller Anbieter (MVNO) eigene Mobilfunktarife starten.