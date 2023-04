Bank China Renaissance lässt Handel mit ihren Aktien aussetzen

Rund sechs Wochen nach dem Verschwinden des chinesischen Milliardärs Bao Fan hat dessen Unternehmen, die Investmentbank China Renaissance, den Handel mit Aktien an der Börse in Hongkong ab Montag aussetzen lassen. Die Bank teilte am Sonntag zur Begründung mit, Baos Abwesenheit mache es unmöglich, die Jahresbilanz für 2022 zu veröffentlichen.

Seit Mitte Februar vermisst

Bao war Mitte Februar von der Bank als vermisst gemeldet worden; zwei Wochen später hieß es vom Unternehmen, er "kooperiere" mit den Behörden.