Balcerowicz: „Orbán ist Kleptokrat, nicht Ideologe“

Wir reden immer noch über EU-Mitgliedstaaten. Wie soll Brüssel darauf reagieren?

Wir können nicht von der EU erwarten, unseren Job zu machen. Die Zivilgesellschaft in Polen und Ungarn muss geschlossen auftreten. Die EU sollte aber im Eigeninteresse aktiv werden. Wenn sie diese eklatante Verletzung ihrer Werte und Verträge toleriert, welche Art von Gemeinschaft ist das? Ein Hohn! Und es ist ein Hohn, dass die Europäische Volkspartei Viktor Orbán nicht längst rausgeschmissen hat. Das ist schamlos, absolut schamlos. Sie nehmen damit den Vertrauensverlust bewusst in Kauf.

Könnte Geld ein Hebel sein?

Ein Artikel-7-Strafverfahren (wie es die EU gegen Polen eingeleitet hat) bringt am allerwenigsten, das ist nur ein Politikum. Die EU kann dazu aber nicht schweigen. Einige aktuelle Urteile des Gerichtshofs lassen ein entschlosseneres Handeln bei Vertragsverstößen zu. Und auch der Währungsfonds könnte ein Vorbild sein: Er macht keine Geldgeschenke, sondern zahlt Kredite in Tranchen aus, je nach Reform-Fortschritt. Dasselbe sollte die EU mit ihren Fördergeldern tun. Das wäre übrigens gar nicht gegen Polen und Ungarn gerichtet, sondern in deren Eigeninteresse.

Ein beliebtes Erklärungsmuster ist, dass die Globalisierung Jobs vernichtet und populistische Parteien ans Ruder gebracht hat. Stimmen Sie dem zu?

Es gab schon immer am äußersten linken und rechten Rand Gruppen, die gegen die Globalisierung sind. Das ist nicht plötzlich entstanden. Eine große Anti-Freihandels-Tendenz kann ich in Europa beim besten Willen nicht erkennen. Vielleicht in den USA, wegen Präsident Trump – der ist ein besonderer Fall. Aber sicher nicht in Kanada, Mexiko, China, Japan oder Indien. Selbst Trump legt es, vermute ich, darauf an, bessere Deals zu erreichen, ohne den Handel wirklich zu unterbrechen. Denn darunter würden die US-Farmer ebenfalls stark leiden. Und er mit.

Also war die Globalisierung gar nicht entscheidend für den Aufstieg der Populisten?

Wir müssen unterscheiden, was wir mit Globalisierung meinen: den Warenverkehr, die Finanzströme, die globale Kommunikation? Oder aber die Immigration – das ist sicher der emotionalste Teil, der in Europa die meiste Kritik ausgelöst hat.

Welche Rolle spielte die Immigration?

Durch den massiven Zustrom von Menschen nach Italien, Deutschland, auch Österreich, fühlten sich manche Menschen bedroht. Ich will das nicht moralisch bewerten, kann es aber psychologisch nachvollziehen. Deshalb habe ich großen Respekt vor den Deutschen, die 1,5 Millionen Menschen aufgenommen haben. Auch Österreich und Schweden, anfangs sogar anteilig mehr. Polen hat hingegen überhaupt keine Flüchtlinge aufgenommen. Dafür gab es hasserfüllte Propaganda von offizieller Seite, um die Leute zu überzeugen, dass Flüchtlinge Terroristen sind. Was teilweise gewirkt hat. Das ist moralisch beschämend, noch dazu in einem katholischen Land. Ich nenne sie nur noch antichristliche Katholiken! Dasselbe gilt für Orbán, dessen Anti-Flüchtlingspropaganda teilweise sogar noch zynischer agiert.

Viele Polen verweisen darauf, dass das Land viele Ukrainer aufgenommen habe.

Das stimmt, aber da werden die Themen vermischt. Ich rede von Flüchtlingen.

Wir haben kurz die Politik von US-Präsident Trump gestreift. Ihr Urteil?

Ich halte Trumps Rhetorik für schlimmer als die Substanz seiner Politik. Was nicht heißt, dass ich diese insgesamt verteidige. Aber die Rhetorik ist wirklich schändlich. Die Steuerreform an sich wäre gut für das Wachstum, vor allem wenn sie mit Ausgabenkürzungen einherginge – was nicht der Fall ist. Trump versucht auch mehr Deregulierung zu erreichen. Meine Hauptsorge gehört der Handelspolitik und der Einwanderung, die für politische Zwecke missbraucht wird. Da wurden Trump aber von den Gerichten Grenzen aufgezeigt. Das System von "Checks and Balances" funktioniert also.