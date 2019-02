Bahn will nicht in Verzug geraten

Österreichs Bahnindustrie zählt zu den stärksten weltweit. Von ihren 3,1 Milliarden Euro Umsatz gehen 70 Prozent in den Export. Damit liegt sie in absoluten Zahlen weltweit auf Platz fünf im Ranking der Länder, die Bahnprodukte exportieren.

Doch die Konkurrenz schläft nicht, weiß Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB: „Wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir uns weiterentwickeln.“ ÖBB und Bahnindustrie kooperieren stark miteinander. Um am Ball zu bleiben, haben sich die Partner Schwerpunkte gesetzt. So arbeitet die Bahn derzeit daran, nicht elektrifizierte Nebenstrecken an das Stromnetz anzuschließen, damit Fahrgäste künftig ohne Umsteigen weiterfahren können. Dieselloks, die im Verschub eingesetzt werden, sollen durch Lokomotiven mit Wasserstoffantrieb ersetzt werden. „Wir wollen den städtischen Raum vom Diesel befreien“, sagt Matthä.