Der Montagmorgen begann für viele Nutzer von Online-Diensten und Apps eher durchwachsen. Ausschlaggebend dafür waren massive Server-Probleme beim Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) , einem Tochterunternehmen von Amazon. Wie auch ein Blick auf " allesstörungen.at " zeigt waren davon mehrere beliebte Dienste betroffen.

Darunter etwa Snapchat , Canva , Zoom oder auch die Online-Spieleplattformen Fortnite und Roblox . Dabei kommt es unter anderem zu Schwierigkeiten beim Login, es wird von Fehlermeldungen berichtet. Betroffen waren auch die Amazon-Dienste Amazon.com , PrimeVideo und Alexa .

"Wir können erhöhte Fehlerraten und Latenzen für mehrere AWS-Dienste in der Region US-EAST-1 bestätigen", erklärte der Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) in einer Statusmeldung auf seiner Website. Es seien bereits mögliche Störungsursachen identifiziert worden. Erste Maßnahmen zur Wiederherstellung der Dienste zeigten Erfolge, erklärte AWS am späten Vormittag mitteleuropäischer Zeit.

Bei den Zahlungsdienstleistern Venmo von Paypal und Chime traten ebenso Probleme auf wie auf der Aktienhandelsplattform Robinhood und der Kryptowährungsbörse Coinbase.

Auch der Messenger Signal war von den AWS-Störungen betroffen, wie Signal-Präsidentin Meredith Whittaker auf X erklärte. Die auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisierte Suchmaschine Perplexity fiel aus. "Perplexity ist derzeit nicht verfügbar. Die Ursache dafür ist ein Problem bei AWS. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben", teilte Firmenchef Aravind Srinivas auf X mit. Die App des Fahrdienstvermittlers Lyft war für Tausende Nutzer in den USA nicht verfügbar.

Zu den betroffenen Gaming-Plattformen zählten Fortnite des Unternehmens Epic Games, Roblox, Clash Royale und Clash of Clans.