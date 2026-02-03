Seit 2024 gingen fast 5.000 Jobs in der Autoindustrie verloren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In der heimischen Automotive-Industrie sind in den vergangenen zwei Jahren fast 5.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, in der gesamten EU (inklusive Großbritannien und Norwegen) waren es sogar 166.000. Zugleich sind kaum neue Arbeitsplätze entstanden. Über einen Zeitraum von sieben Jahren gibt es damit insgesamt 378.000 von in Summe rund 2,4 Millionen Arbeitsplätze weniger. Diese Zahlen erhob der Wirtschaftsanalyst Günther Oswald im Auftrag der eFuel Alliance Österreich. Als Datenquelle nutzte er den Restrukturierungsmonitor der EU-Agentur Eurofound. Österreich zählt beim Jobverlust in der Autoindustrie zu den Ländern mit dem größten Rückgängen und kommt mit einem Nettorückgang seit 2024 von 4.900 Stellen im Ländervergleich auf Rang 5. Mit Abstand am stärksten betroffen ist das Autoland Deutschland mit einem Minus von 108.000 Stellen. Als Hauptgründe für die Jobverluste werden vor allem "Interne Umstrukturierungen" genannt, darunter fällt auch Automatisierung. Dahinter folgen Werksschließungen, Verlagerungen ins Ausland sowie Insolvenzen. Prominente Beispiele für Stellenabbau in Österreich waren im Vorjahr Magna Steyr, AVL List, Hella Fahrzeugteile, Engel, Wollsdorf Leder oder ZKW. "In Österreich ist nicht nur die Produktion selbst, sondern auch Zulieferer betroffen", so Oswald.

Was sind E-Fuels? E-Fuels werden durch Synthese von Wasserstoff und Kohlenstoff erzeugt, daher nennt man sie auch synthetische Kraft- und Brennstoffe. Für die Herstellung braucht es Strom aus erneuerbaren Energien wie Sonne oder Wind, sowie Wasser zur Gewinnung von Wasserstoff durch Elektrolyseverfahren und CO2, das aus der Atmosphäre entnommen wird. Die eFuel Alliance ist ein Interessensverband, der sich für die politische und gesellschaftliche Akzeptanz sowie die regulatorische Anerkennung und Förderung von eFuels – also synthetischen, CO₂-neutralen Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien – einsetzt. Mitglieder sind Mineralölfirmen wie Exxon ebenso wie Autohersteller-Verbände und Automobilclubs.

Während in Europa die Autoindustrie schrumpft, haben China, Indien und auch die USA mit einer gezielten Standortpolitik zugelegt. Oswald hält daher auch die EU-Industriepolitik für mitverantwortlich am "Niedergang" des Industriezweiges und warnt: „Der alleinige Fokus auf Elektromobilität wird weiter zigtausende Arbeitsplätze kosten." Stephan Schwarzer, Generalsekretär der eFuel Alliance Österreich, kritisiert in diesem Zusammenhang das jüngste, von der EU-Kommission vorgestellte Autopaket als Mogelpackung, weil defacto das E-Auto-Monopol weiter einzementiert werde. Vom versprochenen Pragmatismus für das Erreichen der Klimaziele sei wenig zu sehen, die Räume, die anderen Technologien wie Biokraftstoffen oder eFuels zugestanden werden - nur 3 bzw. 7 Prozent der Neuwagen wären betroffen - seien viel zu klein. Um eine Öffnung zu gewährleisten, müssten nachhaltige Kraftstoffe allein und in Kombination mit Elektroantrieb, "ohne Wenn und Aber sofort Anerkennung finden, nicht erst 2035.“

Auch die Beschaffungspflichten für Elektroautos in Betrieben - ab 2035 müssen 95 Prozent der Neuwagen Elektroantriebe haben - "spiele den Chinesen und Amerikanern in die Hände". Besonders kritisch sieht die eFuel Alliance Österreich die sogenannten Klimastrafen, die laut Branchenkennern mittlerweile auf 16 Milliarden Euro pro Jahr angestiegen sind, aber nicht in europäische Investitionen zurückfließen würden, sondern "außereuropäischen Herstellern helfen, Marktanteile in der EU zu gewinnen".