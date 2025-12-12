Schwere Mobilitätswende: Welche Lkw-Antriebe sind zukunftsfähig?

Der Schwerverkehr gilt als zentraler Hebel für die europäischen Klimaziele. Rund ein Fünftel der verkehrsbedingten Emissionen geht laut dem EU-Parlament auf das Konto schwerer Lkw. Die EU verlangt bis 2040 eine CO₂-Reduktion von 90 Prozent, bis 2050 Klimaneutralität. Der technische Wandel ist machbar, verläuft aber je nach Antriebsform unterschiedlich schnell.

Hoffnungsträger Elektro

Elektrische Lastwagen sind laut dem Energieunternehmen Smatrics aktuell am weitesten entwickelt. Zahlreiche Serien- und Vorserienmodelle sind verfügbar, erste Fernverkehrsrouten werden bereits erprobt. Der Geschäftsführer von Smatrics Hauke Hinrichs verweist im Rahmen des "Wiener E-Mobility Talk" auf den hohen Wirkungsgrad: Der elektrische Antriebsstrang erreiche insgesamt "73 Prozent". Wasserstoff und E-Fuels seien dafür deutlich energieintensiver. Österreich fördert E-Lkw derzeit mit bis zu 60 Prozent der Mehrkosten, dazu 40 Prozent Infrastruktur. Für Hinrichs ist diese Kombination ein "entscheidender Beschleuniger" mit "exponentiellem Wachstum".

Für die Skalierung ist die Ladeinfrastruktur ausschlaggebend. Smatrics eröffnete im Frühjahr einen ersten HPC-Park für Lkw in Oberösterreich, die Asfinag plant ab 2027 neue Ladezonen entlang der Autobahnen. Die Branche rechnet damit, dass rund 80 Prozent der Ladevorgänge künftig in den Depots stattfinden: Energiespeicher und Netzaufrüstung werden bei größeren Fuhrparks daher zur Standardplanung.