Folgen des Iran-Kriegs für Österreich geringer als beim Ukraine-Krieg

Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt, dass die Folgen des Kriegs im Nahen Osten für die Wirtschaft in Österreich nicht so gravierend ausfallen werden wie im Jahr 2022, nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Das geht aus einer aktuellen Länderanalyse hervor, in deren Rahmen auch Empfehlungen für die Politik erarbeitet wurden. Demnach dürfte sich die Inflation im Jahresschnitt bei 2,5 Prozent einpendeln, um 0,6 Prozentpunkte höher als vor dem Krieg erwartet. Gleichermaßen dürften die höheren Benzinpreise das Wachstum der Realeinkommen und den privaten Konsum belasten und das für 2026 prognostizierte Wachstum um etwa 0,4 Prozentpunkte auf 0,7 Prozent senken, erwartet der IWF. Mittelfristig wird für Österreichs Wirtschaft eine Verlangsamung des Wachstums prognostiziert, was vor allem auf demografische Herausforderungen zurückzuführen sei. So dürfte sich das BIP-Plus bis 2028 auf etwa 1,3 Prozent steigern, bis 2031 aber nurmehr ein Potenzialwachstum von rund 0,8 Prozent erreichen, heißt es in der Analyse.

IWF: Einkommensschwache Haushalte bei steigenden Energiepreisen stützen Im Lichte steigender Energiepreise rät der IWF Österreich dazu, gezielt einkommensschwächeren Haushalten unter die Arme zu greifen. "Dieser Ansatz bewahrt Preissignale, fördert Energieeinsparungen und begrenzt die fiskalischen Kosten", heißt es im Bericht. Das sei in der jüngeren Vergangenheit - Stichwort Gießkanne - nicht immer geschehen. Mit Blick auf den Finanzsektor ortet die Internationale Organisation nur geringfügige Risiken. "Trotz innerstaatlicher und externer Herausforderungen ist der Bankensektor weiterhin gut kapitalisiert, hochprofitabel und liquide. Stresstests bestätigen, dass die systemweiten Kapitalquoten selbst unter strengen, aber plausiblen Stressszenarien über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen liegen und die Banken erheblichen Liquiditätsabflüssen standhalten können", schreibt der IWF.