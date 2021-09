Außenhandel zu Jahresmitte wieder über Vorkrisenniveau

Österreichs Außenhandel nahm im ersten Halbjahr deutlich Fahrt auf und kehrte zum Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie zurück. Ende Juni lagen die Exporte 16,5 Prozent im Plus und die Importe 22,2 Prozent, geht aus Zahlen der Statistik Austria am Dienstag hervor. Am stärksten stiegen die Importe aus China und Polen. Bei den Exporten verlor Frankreich an Bedeutung. Wichtigster Handelspartner, sowohl bei den Einfuhren als auch Ausfuhren, ist unverändert Deutschland.

"Kräftig in Fahrt"

"Österreichs Außenhandel ist kräftig in Fahrt und hat die Krise bereits deutlich hinter sich gelassen. Importe und Exporte legten im Juni 2021 nicht nur gegenüber dem von der Corona-Pandemie betroffenen Vergleichsmonat Juni 2020 zu, sondern lagen mit 27,3 Prozent bei den Einfuhren und 15,5 Prozent bei den Ausfuhren auch beträchtlich über dem Vorkrisenniveau vom Juni 2019", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.